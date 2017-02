L’innovation et des frais compétitifs, socles de la croissance d’Amundi ETF en 2016

Grâce à ses engagements de compétitivité-coût et d’innovation au service des clients, Amundi ETF a capté plus de 4 milliards d’euros de nouveaux actifs nets en 2016 [2]. Cela porte l’encours total des ETF d’Amundi à 25 milliards d’euros [3] avec un taux de croissance annuel de près de 27 % en 2016 (contre une moyenne de 14.5 % sur le marché) [4].

Parmi les produits les plus recherchés cette année, citons :

La gamme Amundi ETF Actions Emergentes (Global et Régions), qui a capté plus de 40 % du total des flux du marché des ETF européens en 2016 sur ces expositions [5] grâce à ses coûts faibles. Avec des frais courants [6] de 0,20 %, elle est en effet la plus compétitive en Europe [7]. Les encours d’AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ont ainsi atteint plus de 2 milliards d’euros [8].

Conçus pour accompagner les investisseurs dans leur quête de rendement, nos ETF obligataires innovants avec notamment :

la nouvelle gamme d’ETF Floating Rate Notes USD (ou FRN USD), qui répond aux besoins de rendement des investisseurs tout en minimisant l’impact d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt américains. AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF, également disponible avec une couverture de change EUR/USD, a attiré plus de 1,3 milliard d’euros de collecte en 2016 [9].



AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF, premier ETF en Europe [10] dédié à la dette corporate liquide émise en euro et de notation BBB (Investment Grade), avec un risque inférieur à celui du marché High Yield. Sur cette exposition, la collecte nette s’est élevée à plus de 130 millions d’euros en 2016 [11].



La gamme Smart Beta d’Amundi ETF, complétée avec une innovation multi-factorielle sur les actions européennes, en partenariat avec le fournisseur d’indices ERI Scientific Beta. La gamme Amundi ETF MSCI Europe Factor a également été renforcée avec de nouvelles expositions lancées à prix compétitifs.



Au total, les ETF mono- et multi-factoriels d’Amundi ont attiré près de 1,2 milliard d’euros de collecte en 2016, portant à plus de 2,1 milliards d’euros l’actif sous gestion des ETF Smart Beta [12] d’Amundi.

De grandes ambitions de développement pour 2017

En plus de continuer d’accroître sa part de marché auprès des investisseurs institutionnels, Amundi ETF centrera ses efforts en 2017 sur sa présence auprès des distributeurs. Entamée en 2016 avec le lancement de cinq ETF actions en réplication physique sur des expositions « core », l’expansion de la gamme d’ETF physiques devrait permettre de développer de nouveaux partenariats, notamment via le déploiement de solutions packagées à base d’ETF pour les distributeurs : celles-ci combineront l’expertise d’Amundi en matière de conseil, de gestion diversifiée et de solutions de placement à capital protégé [13] tout en s’appuyant sur ses liens de longue date avec un réseau mondial de distributeurs.

Pour accompagner toujours mieux les investisseurs face aux enjeux de leur allocation d’actifs, Amundi ETF considère l’innovation comme un moteur de développement essentiel en 2017, en particulier dans la sphère obligataire (face au défi des taux d’intérêt faibles) et Smart Beta (pour mieux gérer les risques et capter les primes de risque rémunérées).

Fannie Wurtz, directeur du métier ETF, Indiciel et Smart Beta, a déclaré : « Amundi ETF a enregistré de très bons résultats en 2016, avec une collecte record et une croissance soutenue. Les investisseurs nous identifient comme un partenaire de référence dans la gestion passive, reconnu pour ses capacités de réplication et la compétitivité de ses prix.

Cette année très positive confirme la solidité d’Amundi ETF et sa capacité à fournir aux investisseurs des solutions innovantes et compétitives sur le long terme, avec le soutien et l’expérience clés d’Amundi qui nous permettront d’atteindre de nouveaux segments de clientèle en 2017 ».