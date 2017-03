Altran investit dans H2Scan, une société américaine spécialisée dans les capteurs d’hydrogène, et devient son partenaire stratégique

Contribue à la transformation des activités d’Altran aux Etats-Unis dans le secteur de l’énergie, en proposant une offre numérique à plus haute valeur ajoutée pour l’Internet des Objets industriel.

Renforce les relations commerciales d’Altran avec les principaux industriels du secteur de l’énergie à l’échelle mondiale.

H2Scan est une société spécialisée dans les capteurs permettant de mesurer les niveaux de concentration d’hydrogène dans les environnements composés de pétrole et de mélanges gazeux. Ces détecteurs trouvent leurs principales applications dans l’industrie de l’énergie, notamment les transformateurs, les marchés pétrochimiques et la raffinerie pétrolière. H2Scan commercialise des systèmes et des sous-ensembles sous marque de distributeur, mais aussi des capteurs entièrement intégrés, à des industriels multinationaux et à des distributeurs dans plus de 65 pays.

H2Scan, qui a déjà noué des relations commerciales avec Altran pour réduire significativement le coût de production de son capteur, s’est engagé a faire du Groupe son partenaire stratégique dans les domaines suivants :

la conception de solutions système personnalisées pour ses clients

le développement du nouveau capteur à plus faible coût et de circuits personnalisés

le développement d’initiatives visant à améliorer l’efficacité de la production.

Commentant ce partenariat, Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, a déclaré : « Je me réjouis de ce partenariat avec H2Scan qui représente le partenaire idéal pour Altran, nous permettant ainsi d’être au cœur des problématiques inhérentes à l’Internet des Objets dans le domaine de l’énergie. Cette alliance s’inscrit pleinement dans notre stratégie aux Etats-Unis, contribuant à transformer nos activités traditionnelles dans le secteur de l’énergie en proposant une offre numérique mondiale à plus haute valeur ajoutée. Enfin, en nous associant à H2Scan, nous renforcerons encore davantage nos relations avec les plus grands industriels mondiaux. »

Mike Allman, Président-directeur général de H2Scan, a ajouté : « Je suis heureux qu’H2Scan ait noué un tel partenariat avec un leader mondial du conseil en ingénierie et des services R&D tel qu’Altran. En tant que fournisseur de services dans l’Internet des Objets, Altran a déjà prouvé qu’ils peuvent permettre la réduction des délais, la conception et la mise en œuvre de solutions à moindre coût pour la production et le design de nouveaux produits. »