Altran annonce avoir finalisé la cession de sa division U.S. Power & Industrial Engineering Services, liée aux « utilities services » aux Etats-Unis, à une filiale de CriticalPoint Capital (« CPC ») ; une société d’investissement basée à manhattan Beach (Californie).

Les activités d’Altran liées aux « utilities services » aux Etats-Unis offrent à ses clients des services d’ingénierie, de conception et de gestion de la construction dans toutes les étapes clés du cycle de vie de la gestion des actifs pour les sites de production et de livraison d’énergie dans le monde. La division U.S. Power & Industrial Engineering Services, dont le siège social est situé au New Jersey et qui dispose de bureaux supplémentaires dans le Maryland, en Illinois, au Massachusetts et en Caroline du Nord, est située à proximité des principaux marchés énergétiques et industriels.

Ces activités sont considérées comme non-poursuivies depuis la publication des résultats du premier semestre 2017 d’Altran. L’arrêt de ces activités devrait se traduire par un résultat des activités non-poursuivies négatif mais non-récurrent, de l’ordre de 15 million d’euros pour les résultats annuels 2017, sous réserve de l’examen final des commissaires aux comptes, sans incidence sur les résultats des activités poursuivies.

Cette division emploie environ 120 ingénieurs et concepteurs hautement qualifiés, qui ont travaillé sur plus de 2 200 projets pour plus de 150 clients depuis 2014.