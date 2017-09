GlobalEdge est en ligne avec la stratégie d’Altran visant à renforcer ses opérations dans les secteurs des semi-conducteurs, des télécoms, de l’automobile et des industries logicielles/Internet

Cette acquisition fournit à Altran une expertise forte en technologie de connectivité et soutient la stratégie globale d’Altran en matière logicielle.

Altran a annoncé aujourd’hui l’acquisition de GlobalEdge Software Limited, une société d’ingénierie de produits basée en Inde, spécialisée dans les solutions logicielles embarquées et les solutions dans l’Internet des Objets (IoT). La société sert principalement les industries des semi-conducteurs, des télécoms et de l’automobile, mais également les industries des logiciels et d’Internet, ainsi que des produits de consommation électroniques, avec des clients de premier ordre.

Basée à Bangalore avec une succursale à Hyberabad et deux sites clients spécifiques à Chennai et à Mumbai/Pune, l’acquisition de GlobalEdge augmente considérablement la présence d’Altran en Inde avec 1 000 ingénieurs. La taille critique atteinte améliorera les capacités d’Altran en matière d’Industrialized GlobalShore© et accélérera la stratégie d’Altran Inde visant à accroître la pénétration des groupes américains grâce à des centres indiens captifs.

GlobalEdge permet à Altran d’étendre son empreinte commerciale en Amérique du Nord, avec une base équilibrée de clients de premier plan principalement basés aux États-Unis, auxquels GlobalEdge offre un modèle de services unique. L’entreprise dispose d’une équipe dédiée basée en Californie, composée de plusieurs dizaines d’ingénieurs.

Cette acquisition fournit à Altran une expertise profonde dans les toutes dernières technologies de connectivité mobile et des technologies émergentes comme la 5G. Cet apport viendra également renforcer l’expertise de pointe du World Class Center Advanced Network d’Altran créé récemment cette année. GlobalEdge renforce aussi l’expertise haut de gamme d’Altran dans le développement et le contrôle des logiciels embarqués.

GlobalEdge a une solide connaissance du développement de solutions et de services logiciels embarqués qui permettent de nombreuses applications dans tous les segments de l’industrie. La société possède ses propres cadres de propriété intellectuelle, spécialisés sur la connectivité, et offre un lab-as-a-service de connectivité hautement automatisé, actuellement vendu à plusieurs clients majeurs.

Commentant cette acquisition, Dominique Cerutti, Président-directeur général du Groupe Altran, a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer l’acquisition de GlobalEdge, qui est stratégiquement en ligne avec les objectifs d’Altran 2020. Ignition. GlobalEdge a montré sa capacité à générer une croissance durable et rentable tout en diversifiant son portefeuille dans des industries qui sont des priorités stratégiques pour Altran. La société soutiendra activement les plans d’expansion d’Altran Amérique du Nord, grâce à un positionnement clair mettant l’accent sur les clients réputés et des solutions à forte valeur ajoutée qui pourraient être exploitées au niveau du groupe Altran et contribuer à accélérer sa croissance. »

MP Kumar, fondateur et Directeur général de GlobalEdge, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir apporter des solutions de bout-en-bout exceptionnelles à nos clients grâce à l’expertise d’Altran dans le développement de produits et de systèmes intelligents. Faire partie d’Altran offre à nos collaborateurs de meilleures opportunités de croissance et la possibilité d’offrir plus de valeur ajoutée à nos clients, de plusieurs manières et différemment. Nous sommes convaincus que ce rapprochement constitue une force hors pair dans les domaines de l’IoT, la connectivité et le monde intégré, qui peuvent fournir des solutions au service de beaucoup d’autres industries. »

Fondée en 2001, GlobalEdge est actuellement détenue par les fondateurs et leurs familles, Coffee Day Trading Ltd. (anciennement Global Technology Ventures) et ESOP. L’acquisition est soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée d’ici fin septembre 2017.