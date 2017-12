Gestion de Patrimoine

En complément, une « option ESG » permet à ses clients de bénéficier d’une allocation constituée des meilleurs fonds ISR.

Investir responsable, une stratégie créatrice de valeur

L’investissement socialement responsable (ISR) est devenu depuis quelques années un enjeu majeur de la gestion d’actifs. Et « contrairement aux idées reçues, investir « responsable » en tenant compte des critères ESG n’est pas pénalisant pour la performance d’un portefeuille d’actifs. Les nombreuses études parues sur ce sujet, ainsi que les indices ISR montrent que cette approche est créatrice de performance » estime Maxime Defasy, responsable des investissements du cabinet Althos Patrimoine.

Les entreprises attentives à ces critères devraient en effet bénéficier à long terme d’avantages concurrentiels susceptibles de se traduire par une performance boursière supérieure à la moyenne, en évitant notamment de faire l’objet de scandales et d’amendes dues à de mauvaises pratiques.

Althos Patrimoine se fonde sur les « notes de soutenabilité » de Morningstar

Estimant avoir un rôle à jouer pour relever ces défis environnementaux et sociaux, le cabinet Althos Patrimoine applique désormais de manière systématique un filtre ESG à la sélection des fonds proposés à ses clients.

Cette sélection est fondée sur les « notes de soutenabilité » diffusées par le site d’information financière Morningstar en collaboration avec Sustainabilitics, qui attribue à chaque fonds existant une note comprise entre 1 et 5 « globes » en fonction de sa prise en compte des critères ESG. Les fonds dont la note est inférieure à 3 « globes » ne sont ainsi plus éligibles à l’offre d’Althos Patrimoine, tandis que les fonds notés 4 ou 5 « globes » sont privilégiés. Cette analyse ne s’applique qu’aux fonds dont au moins 50% du portefeuille peut être noté selon ces critères, et concerne donc principalement les fonds actions ou obligataires.

Pour aller plus loin : l’« option ESG »

Althos Patrimoine annonce également la mise en place d’une « option ESG » permettant à ses clients qui le souhaitent de bénéficier d’une gestion pilotée uniquement constituée de fonds actions et obligataires disposant d’une approche ESG formalisée et d’une notation de 4 ou 5 globes sur Morningstar.

« L’allocation en actions européennes est réalisée à travers des fonds gérés activement, tandis que l’allocation en actions et obligations américaines ou émergentes est réalisée à travers des ETF répliquant des indices ISR sur ces marchés où peu de gérants actifs parviennent à dégager de la surperformance par rapport aux indices de référence » indique Bertrand Tourmente, fondateur du cabinet Althos Patrimoine.

Les fonds sélectionnés sont fondés sur une approche « best in class » en retenant les valeurs les mieux notées au sein de leur secteur selon les critères ESG. Sont également éliminés du spectre d’investissement les secteurs les plus controversés comme l’armement ou encore le tabac.