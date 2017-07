Après le déménagement réussi de sa logistique en 2016 pour ouvrir une nouvelle plateforme mécanisée de 17 000m² à Châteaudun et l’inauguration de son nouveau siège social de 1 200m² en décembre à St-Quentin-en-Yvelines, Alltricks a réalisé un chiffre d’affaires de 53M€ en 2016 et compte aujourd’hui plus de 130 collaborateurs.

Cette nouvelle levée de fonds va permettre à l’entreprise de renforcer son internationalisation qui représente déjà 20% de son revenu et d’accélérer son développement sur ses activités cycles et course à pied récemment complétée par le lancement d’un rayon outdoor au début de l’été.

Alltricks travaille également sur un ensemble de services disruptifs proposés depuis quelques jours à ses fournisseurs et partenaires. Le détail de cette offre sera dévoilé courant septembre.

Au final, ce sont 500 marques et plus de 60 000 références qui sont proposées par Alltricks dans plus de 70 pays.

La start-up évolue sur des marchés en croissance : 1,8Mds€ pour le cycle, 850M€ pour le running et 1,8Mds€ également pour l’outdoor en 2016 en France.

Fondateur de la société en 2008, Gary ANSSENS reste CEO et majoritaire après cette opération. Le top management se voit renforcé avec la nomination de Nicolas Burger (Ex-Billabong Europe & Nike) au poste de Chief Revenue Officer en début d’année et l’arrivée de Yohan Michel (ex-Vestiaire Collective) qui prend les commandes du marketing.

« On constate un engouement croissant pour les sports d’endurance (cycle, running, outdoor) et Alltricks a pris une position forte sur ce marché en plein essor notamment sur internet. Nous sommes donc très enthousiastes à l’idée d’accompagner cette équipe de qualité dans les prochaines étapes de son ascension » déclare Charles FOSSEY, Directeur de Participation chez Entrepreneur Venture

« Gary et son équipe ont la chance de maîtriser les trois piliers du e-commerce : la connaissance intime de leur marché, le management de la logistique et la science du marketing multicanal » explique Jean-Marc Patouillaud, Managing Partner chez Partech Ventures.