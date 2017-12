À compter du 1er janvier 2018, ACP deviendra une filiale dédiée d’AllianzGI. ACP et AllianzGI travailleront en étroite collaboration pour développer une offre d’investissement commune destinée à la clientèle externe du groupe.

Les clients externes d’AllianzGI vont bénéficier d’un accès à l’expertise d’ACP dans l’investissement alternatif Equity

Cette opération porte les encours du pôle Investissements alternatifs d’AllianzGI à plus de 58 milliards d’euros

Cette offre capitalisera sur l’expertise et les processus d’investissement éprouvés d’ACP. ACP continuera de servir les entités du Groupe Allianz, ainsi que leurs clients. Jürgen Gerke, CEO d’ACP, rapportera à Andreas Utermann, CEO d’AllianzGI.

Andreas Utermann déclare : « Nous nous réjouissons de pouvoir élargir notre offre sur les stratégies de private equity grâce au rapprochement avec ACP. Jürgen Gerke et son équipe chez ACP sont tous des professionnels hautement expérimentés : ils ont développé un historique de performance remarquable dans le cadre des activités d’investissement qu’ils ont réalisées pour le compte d’Allianz. »

« Au cours des cinq dernières années, AllianzGI a fortement élargi son offre d’investissement, grâce à l’intégration de plusieurs nouvelles équipes qui ont apporté des capacités et des solutions très diverses. Au travers de ces efforts, nous cherchons à nous assurer de pouvoir continuer à répondre aux besoins très évolutifs de nos clients. La longue expérience d’ACP, dans des domaines tels que l’investissement direct en capital dans les infrastructures, viendra soutenir efficacement le développement de notre pôle dédié aux investissements alternatifs qui connait un plein essor et suscite actuellement un vif intérêt de la part de nos clients. »

Jürgen Gerke indique pour sa part : « Nous sommes ravis de l’occasion qui nous est donnée de mutualiser notre savoir-faire à la fois au service d’Allianz et de clients externes. Ce rapprochement nous permettra de renforcer notre capacité à saisir des opportunités d’investissement attrayantes au profit de nos clients. Nous aurons désormais à disposition une diversité accrue d’options de financement et nous pourrons ainsi accroître notre flexibilité sur chaque opération individuelle et notre fiabilité vis-à-vis de nos partenaires d’investissement. Cette évolution profitera aussi bien à nos clients qu’à nos salariés. »

ACP gère actuellement 22 milliards d’euros investis dans des solutions alternatives en equity pour le compte d’Allianz. Grâce à ce rapprochement, les actifs sous gestion du pôle Investissements alternatifs d’AllianzGI seront portés à plus de 58 milliards d’euros. Allianz Global Investors gère d’ores et déjà plus de 36 milliards d’euros d’actifs alternatifs pour le compte de clients institutionnels et privés dans le monde. La plateforme d’Investissements alternatifs d’AllianzGI regroupe un mix diversifié de solutions d’investissement alternatives liquides et illiquides, comprenant notamment une expertise de premier plan en dette d’infrastructures, une équipe d’investissement en capital dans les projets d’infrastructures écologiques, une activité de dette privée internationale en plein essor, ainsi que des stratégies alternatives liquides hautement performantes, dont les historiques remontent à plus de dix ans.