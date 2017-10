L’hôtel, actuellement exploité sous contrat de gestion par Rézidor sous son enseigne Radisson, sera à partir du 1er janvier 2018, exploité sous un simple contrat de franchise.

Partenaires d’investissement depuis 4 ans, Extendam et Algonquin Management Partners ont pour objectif, à travers cet investissement, d’améliorer l’efficacité opérationnelle de cet hôtel tout en maintenant le niveau de son positionnement.

« Nous sommes ravis de réaliser ce nouvel investissement auprès de partenaires de confiance dans le plus bel hôtel de la zone d’activités de Blagnac. Cette zone stratégique attire à la fois une clientèle de tourisme et d’affaires. Notre objectif : assurer que le Radisson Blu Hotel Toulouse Airport demeure de loin la référence hôtelière de la place. Investisseurs à ce jour dans plus de 145 hôtels et plus de 10 000 chambres, nous mettrons toute notre expertise au service de cet objectif », soulignent Bertrand Pulles et Matthieu de Lauzon, en charge de l’investissement chez Extendam.

« Nous sommes ravis de réinvestir dans une zone que nous connaissons bien pour être déjà propriétaires du Holiday Inn Toulouse Airport. Nous pensons que le potentiel de cette zone reste fort, compte tenu par exemple des projets de développement affichés par le nouvel actionnaire de référence de l’aéroport de Toulouse » indique Rodolphe Frégé du côté d’Algonquin.

La vente de la société a été instruite par MAZARS, administrateur de la société Blagnac Investment LTD.

Dans cette opération, le vendeur a été conseillé par BNP Paribas Real Estate Hotels et les acquéreurs par les cabinets Arago et Ideact.