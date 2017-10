Le Crédit Mutuel Arkéa, via son fonds d’innovation sociétale We Positive Invest, et la Région Bretagne, via le fonds d’investissement Breizh Up, ont investi respectivement 500 000€ et 300 000€ au capital de la startup bretonne Algo Paint®. Implantée près de Rennes (35), Algo Paint® a développé une gamme de peintures naturelles à base d’algues qui répond à la fois aux enjeux environnementaux et aux exigences des utilisateurs particuliers et professionnels. Cette augmentation de capital va lui permettre de poursuivre son développement commercial et ses actions de R&D.

Alors que 95 % des produits du marché de la peinture sont aujourd’hui dérivés de la chimie du pétrole, Algo Paint® s’affranchit des énergies fossiles et mise sur des matières premières locales et renouvelables : les algues bretonnes. Basée à Vern-sur-Seiche, la startup a été créée en 2015 par Lionel Bouillon et Olivier Lefeuvre. Plusieurs fois primé, le concept d’Algo Paint® répond aux enjeux environnementaux et sociétaux pour ce qui est de la qualité de l’air intérieur des logements à travers la valorisation de matières premières locales et renouvelables que sont les algues tout en offrant une offre compétitive avec un coût de revient équivalent aux peintures traditionnelles.

L’investissement de 500 000€, réalisé par We Positive Invest, est une nouvelle illustration du soutien apporté par le Crédit Mutuel Arkéa aux entrepreneurs précurseurs. Le fonds d’innovation sociétale du Crédit Mutuel Arkéa, doté de 20 M€, a été lancé au deuxième semestre 2016 avec l’ambition d’accompagner les acteurs de la transition énergétique, de l’économie circulaire et de l’entrepreneuriat sociétal. Algo Paint® constitue le troisième investissement de We Positive Invest.

La Région Bretagne complète la levée d’Algo Paint® à hauteur de 300 000€. Lancé en 2015, le fonds régional de co-investissement Breizh Up, géré par Sofimac Innovation, intervient en co-investissant avec des acteurs privés, également dans une logique de long terme, de croissance et de pérennisation des activités financées.

Cette importante levée de fonds de 800 000€ permettra à Algo Paint® d’accélérer son développement commercial, de poursuivre ses travaux de R&D dans un secteur peu innovant et d’assurer une meilleure reconnaissance de la marque au niveau national, grâce à des investissements marketing.

Lionel Bouillon, Directeur d’Algo Paint®, commente : « Avec l’entrée au capital de nos deux nouveaux actionnaires, nous souhaitons poursuivre et accélérer notre développement en France et à l’international. Nous voulons profiter pleinement des synergies de nos nouveaux partenaires afin d’accélérer le déploiement de notre concept aussi bien auprès des institutionnels que des acteurs majeurs de l’économie. Unique et innovant, Algo® répond aux enjeux de demain en termes de qualité de l’air intérieur, de valorisation de matières premières locales et renouvelables à faible empreinte carbone. Nous sommes tous acteurs de notre développement à travers la mise en avant des valeurs fortes que porte notre concept Algo®. »

« En accompagnant en fonds propres la startup Algo Paint®, le Crédit Mutuel Arkéa souhaite soutenir le développement et la commercialisation d’un concept novateur sur le marché de la peinture. Il s’agit du 3e investissement de notre fonds d’innovation sociétale, We Positive Invest. Ce fonds a été lancé en septembre 2016 pour répondre aux besoins de financement de projets responsables. Nous devons favoriser une croissance durable, respectueuse de l’environnement, au service des générations futures en soutenant les projets des entreprises innovantes », souligne Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, la filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa.

Stephane Lefevre-Sauli, Directeur d’Investissements chez Sofimac Innovation, précise : « La gamme de peinture naturelle à base d’algues, dont la qualité et les performances sont reconnues par les particuliers comme les professionnels du secteur, devrait permettre à Algo Paint de devenir un des acteurs de référence sur le marché naissant et porteur des peintures biosourcées. Breizh Up est fière d’accompagner les dirigeants de cette entreprise innovante, avec un ancrage régional historique, qui a développé une peinture innovante, performante et éco-responsable en s’appuyant sur des ressources locales ».