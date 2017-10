Un acteur clé du mid-market au Royaume-Uni. Fondé il y a 19 ans, Catalyst Corporate Finance compte 40 professionnels de la banque d’investissement répartis sur trois bureaux au Royaume-Uni, apportant des services de M&A et de debt advisory à un grand nombre de clients entreprises, entrepreneurs et du private equity. Au cours des 5 dernières années, Catalyst a conseillé plus de 100 opérations pour une valeur de plus de 5 Md£ (dont 57% en tant que conseil des vendeurs). Pour son exercice fiscal clos au 31 mars 2017, Catalyst a réalisé un chiffre d’affaires de 17 M£, (un montant supérieur de 29% par rapport à l’année précédente). Pour son premier semestre arrêté au 30 septembre 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,4 M£ au (60% de plus qu’en 2016 à la même période).

Alantra renforce sa présence sur le principal marché financier européen. Alantra UK, ainsi que s’appellera la nouvelle entité locale après une période de transition, bénéficiera d’une forte présence sur le plus important marché financier européen. La société proposera une large gamme de services à ses clients britanniques, dont des M&A, du conseil sur les marchés de dettes et de capitaux ainsi qu’une expertise sectorielle internationale. Les clients d’Alantra UK seront accompagnés par plus de 120 professionnels implantés localement, parmi lesquels les membres de N+1 Singer, dont Alantra est l’actionnaire majoritaire.

Un leader international du mid-market. Le groupe résultant de cette opération sera présent dans 21 pays à travers l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie et l’Amérique Latine. Avec plus de 654 opérations conseillées au cours des 5 dernières années sur 16 secteurs différents, le groupe sera un des acteurs du conseil financier les plus actifs sur le segment du mid-market avec une forte activité dans la gestion d’actifs.

Une base solide sur le marché de la finance internationale. En renforçant sa présence à Londres, l’une des plus importantes places financières internationales, Alantra, qui affiche une capitalisation boursière de 420 M€, bénéficiera d’un accès accru à la communauté des investisseurs financiers et aura accès à un plus grand vivier de talents.

L’opération, soumise à l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA), prévoie l’intégration totale de Catalyst via un paiement de 15 M£ et, sous réserve de l’accord des actionnaires d’Alantra, la cession de 1,635,592 d’actions Alantra à 15 associés de Catalyst, qui deviendront associés du groupe Alantra. Ces titres feront l’objet d’un blocage pendant 6 ans et 16,7% d’entre eux seront stockés en vue d’autres opérations.

Les bénéfices de Catalyst appartenant à compter du 30 juin 2017 aux actionnaires du nouvel ensemble, le Conseil d’Administration d’Alantra proposera de distribuer au titre du bénéfice net du premier semestre 2017, un dividende de 16,5 M€. Le dividende sera distribué aux actionnaires lors du pre-closing de l’opération (0,47€ par action).

Santiago Eguidazu, Président Exécutif d’Alantra déclare : « Le Royaume-Uni est le principal marché des M&A en Europe et, de ce fait, nous avions depuis plusieurs années comme ambition stratégique de renforcer notre présence dans les activités de M&A et de dette de ce pays. Nous sommes très heureux d’avoir atteint ce but en nous associant à Catalyst, une société qui partage nos valeurs, qui a un fort leadership, et la même ambition de développer un service hautement spécialisé à l’échelle internationnale pour nos clients du mid-market ».

Andy Currie, Directeur Associé de Catalyst déclare : « En nous associant à Alantra, nous avons pour ambition de créer l’un des leaders mondiaux du conseil mid-market et nous avons hâte de profiter de cette impulsion pour faire avancer la branche britannique du Groupe. Grâce à cette fusion, nous serons dans les meilleures conditions possibles pour répondre aux besoins toujours croissants de nos clients à l’international, en leur proposant une expertise sectorielle solide, un partenariat international et une large gamme de produits intégrés. Nous leur apporterons cette compétence accrue et la mettrons en oeuvre dans le style qui a fait la réputation de Catalyst. Cette opération offre également à nos équipes de grandes opportunités et les avantages de faire partie d’un groupe international et de travailler avec des collaborateurs du monde entier qui partagent leur état d’esprit. »