Agicam, société de gestion d’AG2R LA MONDIALE, est devenue AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS [1].

Ses encours s’élèvent à 25,77 Mds € fin mars 2017, dont 15,06 Mds € d’actions, 9,63 Mds € d’obligations et 1,08 Mds € d’actifs monétaires.

Elle déploie son activité à travers des Organismes de Placements Collectifs (OPC) et la gestion sous mandat. Son expertise repose tant sur la sélection des titres (actions, obligations), que sur la sélection de fonds (multigestion) et l’allocation entre classes d’actifs, pour les fonds et les mandats diversifiés.

AG2R LA MONDIALE GESTION D’ACTIFS bénéficie de 15 ans d’expérience en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) et dispose d’une équipe intégrée, dédiée à l’analyse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Elle propose une gamme d’OPC ISR qui couvre les principales classes d’actifs et stratégies de gestion. Cette gamme capitalisait plus de 10 Mds € à fin mars 2017, dont 2,8 Mds € sous le label ISR.