Situé en bordure de Seine, en face du Pont de Sèvres et très visible en bordure de la N118, l’immeuble le Majolique est rapidement accessible depuis le boulevard périphérique (Porte de Saint-Cloud), la Défense (quais de Seine) et l’autoroute A86. Le quartier dispose également d’une très bonne desserte par les transports en commun : nombreuses lignes de bus, le Tram T2 et la station de métro Pont de Sèvres (ligne 9), et à terme l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, programmée en 2022.

L’actif profite pleinement du dynamisme du marché de la Boucle Sud, autour de Boulogne-Billancourt et Issy-lesMoulineaux, avec dans son voisinage de grands groupes comme CFAO, Fresenius Kabi, General Electric ou Renault.

Développé en 1992 par Cogedim, l’immeuble de bureau comprend 5 800 m² répartis sur 9 niveaux et dispose de 108 emplacements de parkings en sous-sols. Les travaux réalisés récemment permettent à l’immeuble d’offrir tout le confort de bureaux modernes à ses 9 locataires et d’afficher une occupation de 100 %.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement d’Affine en immeubles neufs ou de rendement dans un développement équilibré entre Paris Métropole et les grandes métropoles régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse).

Cette transaction a été réalisée par JLL dans le cadre d’un mandat tri-exclusif avec CBRE et Cabinet Flabeau. Les notaires représentant le vendeur et l’acheteur sont respectivement Maître Arthur Cazalet de l’étude Uguen / Vidalenc & associés et Maître Bruno Casteran de l’étude C&C associés.