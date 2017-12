Aenitis Technologies, qui développe de nouveaux dispositifs médicaux basés sur des mécanismes de manipulations acoustiques de particules biologiques, annonce aujourd’hui avoir reçu une subvention de 4M€, suite à sa candidature au très sélectif programme européen H2020 SME Instrument Phase 2, dans la catégorie Healthcare Biotechnology.

Partie intégrante d’Horizon 2020, le SME Instrument Phase 2 est un programme européen géré par la Commission Européenne et dédié à l’innovation et à la recherche. Appartenant au pilier « Leadership Industriel » de H2020, il vise à soutenir des PME à forte croissance, hautement innovantes et ayant des ambitions internationales globales. Aenitis fait partie des PME à se voir accorder un financement dans la catégorie Healthcare Biotechnology, grâce à sa technologie de rupture qui utilise certaines propriétés acoustiques des éléments biologiques pour agir sur eux en continu, sans contact ni pression. Cette technologie dite « d’acoustophorèse » répond aux importants défis imposés par la révolution biotechnologique en matière de séparation des particules, des cellules et des entités biologiques d’intérêt. Elle permet de séparer, filtrer ou manipuler des objets biologiques très délicats et très sensibles, sans les endommager ou entraîner de modifications physiologiques.

Emmanuel Vincent, Président et cofondateur d’Aenitis Technologies, se réjouit : « Nous sommes très fiers d’avoir été retenus par le jury d’Horizon 2020 à partir de critères très sélectifs. Cette reconnaissance conforte le potentiel de notre technologie de rupture et valide notre ambition de devenir un leader mondial des solutions de filtration ou de fractionnement par acoustophorèse. Ce financement va nous permettre d’accélérer le développement industriel de nos solutions, qui auront un impact significatif en matière de fiabilité, de qualité, de logistique et de réduction de coût, notamment pour le tri des produits sanguins labiles. »