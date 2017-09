ADVIZE Group propose le 25 septembre 2017 aux Conseillers en gestion de Patrimoine (CGP) et Courtiers d’assurance de commercialiser en marque blanche une offre assurance vie performante (+63% depuis 2012, profil audacieux), digitalisée et souple à travers sa plateforme dédiée Ma Sentinelle.

Disponible en ligne, aux couleurs de chaque cabinet partenaire, la plateforme Ma Sentinelle dispose d’un parcours client fluide, aisé, rapide, et néanmoins robuste réglementairement.

L’accès à la plateforme est immédiat et gratuit, sans coût d’installation et sans aucun abonnement pour les partenaires.

Ma Sentinelle Vie : le premier contrat digital 100% aux couleurs des partenaires

Le contrat multi support Ma Sentinelle Vie, proposé en exclusivité par ADVIZE Group, dispose de 5 années de performances remarquables. Il a remporté de nombreux prix dont en 2017 : meilleur contrat internet, meilleure gestion profilée équilibrée, meilleure gestion profilée dynamique et meilleur contrat multisupports diversifiés sur internet.

Ce contrat en gestion copilotée construit avec Generali en qualité d’assureur, Morningstar en allocataire d’actifs et sélectionneur de fonds, et ADVIZE Group en gestionnaire profilage et middle back office, est accessible en ligne sans frais, à partir de 1.000€ de versement initial ou 500€ en cas de versements réguliers.