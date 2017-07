Fondé par Bertrand Thimonier, avec l’appui du Cabinet Fidal et de 4 Banques Populaires Régionales – BP Rives de Paris, Bred-BP, BP Auvergne Rhône Alpes, et BP Méditerranée, Adviso Partners est rapidement devenu un acteur de référence pour accompagner les dirigeants actionnaires de PME-ETI dans leurs projets d’opérations capitalistiques.

Cet Accord scelle un partenariat privilégié avec le groupe BPCE, ce qui renforce sur le segment des entreprises de taille moyenne le dispositif ingénierie financière et haut de bilan déjà en place sur cette cible. Ainsi, les Banques Populaires Régionales, première banque des PME (38% de taux de pénétration), pourront encore mieux accompagner leurs 138 000 entreprises clientes dans leurs projets capitalistiques clés.

Pour Bertrand Thimonier : « Cet accord renforce notre capacité d’action et nos sources d’opportunités. Il permet à ADVISO PARTNERS d’offrir les meilleurs experts au réseau des Banques Populaires Régionales. Ce partenariat « …additionne les forces et multiplie les chances… » pour accompagner les clients dirigeants-actionnaires dans leur transmission en capital et la croissance de leurs entreprises. Les PME-ETI sont l’ossature économique de nos territoires, elles représentent non seulement une source de développement d’activité économique, de compétences humaines, mais aussi de création de valeurs partagées. »

*************

ADVISO PARTNERS est une société d’ingénierie financière indépendante fondée par Bertrand Thimonier dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et leurs dirigeants actionnaires.

Elle intervient sur des opérations d’ingénierie financière, de haut de bilan, et de transmission d’entreprise, c’est à dire : cession, acquisition, levée de fonds, évaluation, recomposition de capital, opérations à effet de levier (LBO/OBO/MBO/MBI).

ADVISO PARTNERS regroupe 30 collaborateurs et 6 bureaux en région.