Advent France Biotechnology annonce le premier closing de son fonds d’amorçage Advent France Biotechnology Seed-Fund I (AFBSF I), souscrit par le Fonds National d’Amorçage (FNA) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’initiative « InnovFin – Financement européen de l’innovation » et le Fonds européen d’investissement (FEI). Le fonds AFBSF I a pour vocation d’investir en phase d’amorçage dans des sociétés innovantes en Sciences de la Vie issues des laboratoires, universités et centres de recherche académiques en France afin d’accompagner leur développement.

Advent France Biotechnology Seed-Fund I travaillera en étroite collaboration avec les services de transfert technologiques des organismes de recherche et soutiendra des jeunes entreprises développant des produits innovants « first » et « best in class » pour des besoins médicaux non satisfaits.

L’engagement fort des souscripteurs institutionnels, complété par des sociétés privées, banque, family offices et l’équipe de gestion a permis de dépasser l’objectif initial du fonds dès le premier closing. Advent France Biotechnology Seed-Fund I opèrera principalement en France, qui, de par une forte communauté scientifique et médicale, de centres de recherche et universitaires reconnus et des entrepreneurs ambitieux, dispose d’un écosystème favorable à la création de sociétés de biotechnologies à succès.

Avec 64,75 millions d’euros au premier closing, une équipe de gestion expérimentée et une thèse d’investissement originale, le fonds Advent France Biotechnology Seed Fund I dispose de nombreux atouts pour déployer avec succès ses investissements dans les phases de développement amont des sociétés de Sciences de la Vie.

Advent France Biotechnology ambitionne ainsi de devenir un acteur majeur de l’investissement sur ce secteur, où les besoins de financement restent élevés. Advent France Biotechnology est également soutenue par Advent Life Sciences, l’une des équipes européennes majeures du capital-risque investissant dans les activités des Sciences de la Vie depuis des décennies, et chez laquelle elle aura un accès direct à une équipe de 15 professionnels de l’investissement. Advent France Biotechnology appliquera une méthodologie d’investissement similaire à Advent Life Sciences, dont le succès a été démontré dans l’amorçage, la création et le soutien de projets de Sciences de la Vie au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

En plus de sa relation avec Advent Life Sciences, Advent France Biotechnology entend travailler en étroite collaboration avec les sociétés de capital-risque français existantes.