Après avoir fait l’acquisition de la « Mobile Creative Technology » MotionLead mi-2015, Adikteev vient de faire l’acquisition de Trademob, le 1er DSP mobile européen spécialisé dans l’acquisition d’utilisateurs mobiles et l’App User Retargeting permettant de réengager des utilisateurs dormants. Le fondateur de Trademob, Mark Kamran ainsi que plusieurs actionnaires historiques rejoignent à ce titre le tour de table d’Adikteev.

Mark Kamran, fondateur de Trademob, restera CEO de Trademob et rejoint le conseil d’administration en tant que board observer. Mark et son équipe vont contribuer à l’expansion d’Adikteev en Allemagne et à l’amélioration de sa plateforme technologique.

Cette plateforme s’appuie sur trois moteurs technologiques hautement complémentaires :

Le moteur de prédiction d’intention, permettant de prédire la valeur d’un utilisateur en fonction de son espérance de conversion.

Le moteur de DCO (Dynamic Creative Optimization) permettant de diffuser une publicité fortement personnalisée et à même de maximiser le taux d’engagement de l’utilisateur.

Le DSP mobile, connecté à tous les principaux SSP (Mobpub, Google Adx…) et donnant accès à plus d’1 milliard d’utilisateurs mobiles dans le monde.

Adikteev a choisi d’orchestrer son offre commerciale sous trois marques étendard, conformément à ses trois pôles d’activité :