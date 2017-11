Investment Banking

Co-fondée en 2016 par Julien Pérona et Charles Lienart, ADDWORKING propose à ses clients entreprises une plateforme SaaS de gestion opérationnelle multicanal des collaborateurs non-salariés.

La plateforme répond à une demande croissante des acteurs qui doivent composer avec ces nouvelles formes de travail. En effet, déjà 10% des ressources d’entreprises sont aujourd’hui sous un statut non-salarié et il est anticipé que cette dynamique continuera pour atteindre les 30% à 40% d’ici 2024 avec la poussée des millennials.

Les entreprises recrutant leurs prestataires à partir de plusieurs canaux, ADDWORKING offre à la fois une visibilité parfaite et une gestion transversale sur-mesure des collaborateurs.

Qu’ils soient indépendants, freelances, sous-traitants, intérimaires ou autres, ADDWORKING gère ces flux divers tout en répondant aux risques juridiques, de la contractualisation à la requalification, et en assurant également les process de facturation et de paiement.

Solide dans son approche et fort dans ses premiers impacts, ADDWORKING a réalisé sa première levée de 600 000 euros, rassemblant la BPI, Philippe Bertinchamps (ex DGA Accor Services), Armand de Milleville (ex DG American Express, ex Atos), Gérard Trésanini (ex Directeur Marketing de Total), le Family Office Afflelou ainsi que Edenred Capital Partners, le fonds Corporate Venture d’Edenred déjà présent au capital de plusieurs success stories en France et à l’étranger et géré par Philippe Dufour, fondateur de PrePay Solutions.

Sélectionné par la Mairie de Paris, ADDWORKING a rejoint l’incubateur « Paris & Co », à la section HR Tech, s’installant ainsi au sein de la plus grande plateforme d’innovation d’Europe, « Le Cargo ».

ADDWORKING va pouvoir accélérer son développement et intégrer des spécificités supplémentaires aussi bien pour les entreprises que pour les ressources non-salariées.