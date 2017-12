Adaxtra Capital, filiale de capital-investissement de la BRED avec c.100 millions d’euros d’actifs sous gestion, annonce le lancement de sa levée de fonds pour sa Sélection 2017.

Ce fonds diversifié propose à ses souscripteurs un accès à la classe d’actif du Private-Equity, avec une souscription minimum à 100 000 €.

Il permet une exposition à plusieurs centaines de sociétés non cotées, via quatorze lignes. Cette Sélection 2017 rassemble des fonds de capital-innovation, des fonds de développement/transmission et des fonds secondaires. Principalement orientée sur l’Europe et la France, elle permet une exposition choisie aux marchés américains et asiatiques.

Adossée au groupe BRED, la société de gestion Adaxtra Capital a développé depuis quelques années une expertise en sélection de fonds. Elle propose ici de partager cette expertise dans ce nouveau véhicule où l’intérêt des investisseurs sera aligné avec celui du groupe bancaire, lui-même souscripteur significatif. Le fonds cible à la fois une clientèle d’institutionnels souhaitant une exposition capital-investissement diversifiée sans pour autant disposer d’une expertise dédiée, et des particuliers qui veulent diversifier leur patrimoine aux côtés d’investisseurs professionnels.

Selon Julien Godard, président d’Adaxtra Capital : ‘’Ce fonds est un produit inédit, qui répond à un besoin de démocratisation du capital-investissement que nous constatons grandissant. Il cible particulièrement des investisseurs qui souhaitent intégrer le secteur non coté au sein de leur portefeuille. Nous voulons connecter le capital et son usage.’’

Pour cette première version de ses Sélections, Adaxtra vise une levée de 50 M€ (hard cap du véhicule).

Dans le contexte du Projet de loi de finances 2018, ce véhicule présente une attractivité particulière pour les personnes physiques. C’est aussi un exemple d’outil permettant la réorientation de l’épargne longue vers l’investissement productif.