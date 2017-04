GAM annonce l’arrivée prochaine d’Adam Brown en tant Directeur du marketing. Il rejoindra le groupe le 3 juillet 2017 et sera basé à Londres.

Adam Brown était auparavant chez Columbia Threadneedle Investments où il dirigeait le marketing pour tous les canaux de distribution en Asie et sur la zone EMEA. Avec plus de 18 ans d’expérience dans le secteur, Adam Brown dispose de toutes les capacités requises pour diriger le marketing via les moyens de communication aussi bien traditionnels que sur le digital.

Adam Brown sera directement rattaché à Tim Rainsford, Directeur de la distribution, et sera responsable du marketing opérationnel et du marketing produit. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de ventes, d’ingénierie produits et de distribution pour mettre en place les initiatives marketing propres à venir en support des efforts de commercialisation du groupe au niveau mondial et à améliorer la reconnaissance de la marque GAM - marque unique du groupe depuis la fin du contrat de licence qui permettait à la compagnie d’utiliser la marque Julius Baer pour commercialiser certains de ses fonds.

Pour Tim Rainsford, Directeur de la distribution : « Adam Brown est un professionnel hors-pair qui va nous apporter son savoir-faire en matière de développement de marque et de communication client, de même que sa connaissance du milieu de la gestion, ses qualités de manager et son expérience en matière d’évènementiels et de sponsorat, le tout sur l’ensemble des canaux de distribution : direct, intermédié et institutionnel. Nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe. Grâce à lui nous pourrons mettre en place avec nos clients une communication plus précise, pertinente et opportune. »

Avant de rejoindre GAM, Adam Brown a été le directeur du marketing pour la zone EMEA et l’Asie de Threadneedle pendant 5 ans. Avant cela, il y a occupé différentes fonctions au marketing ainsi que chez Blackrock et Fidelity. Il est titulaire d’un Master en Marketing Stratégique de l’Université de Kingston au Royaume-Uni.