Les encours sous gestion de Groupama Asset Management atteignent 99 milliards d’euros au 31 mars 2017, portés par 2,9 milliards d’euros de collecte auprès de la clientèle externe au cours du premier trimestre 2017.

La robustesse des flux de souscription et les bonnes performances délivrées par la gestion confortent l’orientation qui a été donnée à la stratégie de développement au cours des dernières années, entre diversification des cibles de clientèle d’une part et géographique d’autre part.

A l’international, le développement sur le marché espagnol s’intensifie, en particulier sur le segment de la distribution avec une collecte de 70 millions d’euros au 31 mars 2017 qui porte les encours sur ce marché à 1,1 milliard d’euros. En Italie, les encours s’établissent à 8,4 milliards d’euros et concernent à présent pour 3,7 milliards d’euros des clients externes au groupe Groupama.

La collecte de ce premier trimestre est soutenue par un fort intérêt pour les expertises phares de Groupama AM dont l’offre en actions européennes petites et moyennes capitalisations, qui engrangent plus de 160 millions d’euros supplémentaires sur les 3 derniers mois, et les offres de solutions de trésorerie.