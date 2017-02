Le Crédit Agricole propose à ses clients particuliers deux nouveaux placements protégés à 90 % à l’échéance : Acticcia Vie 90 n°6, éligible à l’assurance vie et au Compte-Titres, et Acticcia 90 n°10, éligible au Plan d’Epargne en Actions et au Compte-Titres. Ces Fonds Communs de Placement permettent aux investisseurs de bénéficier du potentiel de performance des plus grandes sociétés européennes, tout en protégeant partiellement leur capital, à l’échéance .

D’une durée de 10 ans, Acticcia Vie 90 n°6 et Acticcia 90 n°10 permettent aux investisseurs de diversifier leur épargne sur un panier de 20 actions de l’indice Stoxx Europe 50 (plus précisément les 20 premières pondérations). A l’échéance de ces placements, le 28 avril 2027, le client bénéficie :

d’une protection jusqu’à 90 % du capital, en cas de baisse des marchés. Le risque de perte en capital ne pourra donc pas excéder 10 %

d’une performance finale correspondant à la moyenne des performances des actions du panier, sachant que la performance retenue pour chaque action, calculée hors dividendes, est plafonnée à + 85 % sur 10 ans soit un taux de rendement annuel de + 6,35 % maximum sans être limitée à la baisse.

Il suffit de conserver ses parts jusqu’au 28 avril 2027 pour profiter de la protection partielle du capital et pour obtenir une éventuelle performance finale positive (plafonnée à la hausse).

Acticcia Vie 90 n°6 et Acticcia 90 n°10 sont conçus pour les épargnants recherchant le potentiel des marchés actions européens tout en limitant les risques pris.

Caractéristiques d’Acticcia Vie 90 n°6 et Acticcia 90 n°10