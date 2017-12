Raphaël Financial Advisory, la banque d’affaires créée en mars 2015 par Benoît O’Mahony et Florent Haïk - deux anciens associés du pôle mid-market de Rothschild & Co - est conseil financier exclusif d’Ardian sur l’opération annoncée de LBO majoritaire sur DRT, d’une valeur d’environ 1 milliard d’euros.