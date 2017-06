Pourquoi acquérir sa résidence principale ? Les principales motivations sont d’ « être chez soi » (72 % des citations) et de ne plus verser des loyers à fonds perdu (69 %) pour ceux qui accèdent à la propriété pour la première fois. Pour les secundo-accédants, il s’agit de disposer d’un logement plus grand (40 %) et de changer d’environnement (31 %).

Au premier rang des critères de recherche viennent l’emplacement (70 % des citations), la superficie (69 %) et le nombre de pièces (67 %). D’autres critères peuvent évoluer selon les régions ; ainsi la proximité avec les transports en commun est plus importante en Ile-de-France lorsque l’exposition du logement et la vue dont il dispose recueillent davantage de citations dans le Sud de la France. La proximité avec des écoles, 6ème critère sur 12, dépend naturellement de la situation familiale des personnes sondées.

Maison ou appartement ? 72 % des personnes interrogées recherchent une maison ; c’est dans le Nord-Ouest que ce désir est le plus important. Fort logiquement, le souhait d’une maison dépend de la taille de la commune dans laquelle on souhaite habiter : il concerne 89 % des futurs acquéreurs dans des communes de moins de 5 000 habitants contre 33 % pour les villes de plus de 100 000 habitants.

Au bout d’un an de recherche, 71 % des personnes interrogées ont fait l’acquisition d’un logement (contre 53 % trois ans auparavant en 2014) ; 20 % sont toujours en recherche et 9 % ont abandonné.

En moyenne, les acquéreurs attendent 4,4 mois (7 mois en 2014) avant de signer un compromis. Lorsqu’ils ont conclu leur achat, les ménages ont visité en moyenne près de 6 biens. Dans les grandes agglomérations, la durée de recherche est plus courte (4,1 mois), mais le nombre de biens visités plus important (6,5 biens).

Internet est devenu incontournable : 68 % des Français (80 % à Paris et dans la petite couronne d’Ile-de-France) y ont recours dans leur recherche, principalement pour consulter les annonces immobilières (1er usage), pour rechercher un financement (2ème usage) ou pour évaluer le marché (3ème critère).

Dans la réalité, un acquéreur sur cinq (19 %) est allé au-delà du budget qu’il s’était fixé avec un dépassement moyen de 13 % ; c’est en Ile-de-France que la nécessité d’aller au-delà du budget initial est la plus importante.

Pour 55 % des acquéreurs, la transaction s’est faite après avoir obtenu une baisse de prix.

Hors budget, 41 % des acquéreurs ont fait des concessions par rapport à leurs souhaits initiaux. Les principales concessions portent sur la taille du logement (28 % disent avoir acheté un logement plus petit qu’espéré), sur l’éloignement géographique (23 % disent s’être éloignés du lieu où ils souhaitaient acheter), sur une surface moindre de terrain ou de jardin (20 %), le renoncement à un parking (19 %), le renoncement à l’absence de travaux à effectuer (19 %) ou encore à l’exposition du bien (13 %).