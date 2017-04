Si la remontée des taux de crédits immobiliers entamée depuis la fin de l’année dernière se poursuit, elle connaît un véritable ralentissement en ce mois d’avril, pour arriver à une quasi stagnation.Cafpi arrive à négocier pour ses clients aux meilleurs profils des taux allant de 0,80% sur 10 ans, 1,00% sur 15 ans, 1,20% sur 20 ans et 1,50% sur 25 ans. « Les taux les plus hauts négociés par Cafpi restent en moyenne inférieurs de 0,49% à ceux du marché », signale Philippe Taboret, Directeur Général Adjoint de Cafpi.

Cette accalmie est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, les marchés sont calmes, ainsi les OAT 10 ans sont restés stables pour la première fois depuis l’élection américaine. De l’autre côté, l’inflation marque le pas. Enfin, la période du printemps, propice aux achats immobiliers, incite les banques à limiter au maximum toute hausse des taux pour profiter à plein de cette situation.

Si les taux les plus bas continuent de progresser, on note que ceux qui sont le plus hauts connaissent une légère baisse. « Les barèmes des banques s’uniformisent en ce moment », précise Philippe Taboret.

A deux semaines de l’élection présidentielle, les demandes de crédit restent importantes. « Le dynamisme du début d’année se poursuit, sans que, pour le moment, les échéances électorales ne semblent avoir d’impact sur les accédants, remarque Philippe Taboret. La situation pourrait toutefois changer une fois l’élection présidentielle passée ».

Les craintes d’un coup de frein sur la distribution de crédits immobiliers semblent s’éloigner au moins pour quelques semaines. L’avenir reste incertain. « Il semble que les candidats à l’accession ont conscience de cette opportunité. Les beaux jours les incitent à lancer leurs projets immobiliers », conclut Philippe Taboret.