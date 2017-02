Investment Banking

Absys Cyborg, filiale du groupe Keyrus et acteur majeur dans l’intégration de solutions de gestion à destination des PME/PMI et ETI, annonce avoir fait l’acquisition de la société Decilogic, société de services informatiques basée à Toulouse et spécialisée en décisionnel et dans le développement d’applications digitales innovantes sur mesure et de solutions collaboratives.

Ce rapprochement porte trois objectifs majeurs :

Proposer une gamme élargie de solutions à nos clients, notamment dans les domaines du décisionnel, des solutions collaboratives et le développement d’applications digitales ;

Couvrir l’ensemble du territoire national en s’implantant dans la région Sud-Ouest où Absys Cyborg n’était pas encore représentée ;

Capitaliser sur les savoir-faire et les expertises historiques de Decilogic autour des technologies Microsoft (Suite décisionnelle Microsoft, Sharepoint, .net, Office 365, PowerBI) et également d’autres éditeurs (SAP BusinessObjects, Infineo, Report One…).

Plus globalement, cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance que poursuit Absys Cyborg pour renforcer sa position de premier partenaire à l’échelle nationale des éditeurs Sage et Microsoft Dynamics avec l’offre la plus complète et innovante du marché.

Créée il y a 16 ans à Toulouse, Decilogic est une société régionale d’une dizaine de collaborateurs, dont le chiffre d’affaires 2016 s’approche du million d’euros. Decilogic revendique une approche résolument tournée vers l’utilisateur et compte déjà un portefeuille de clients fidélisés et attachés à une démarche de proximité de qualité.

Decilogic intervient de l’expression du besoin utilisateur à la réalisation de solutions sur mesure qui s’inscrivent dans un contexte client spécifique en prenant en compte toutes les composantes d’un projet comme les aspects humains, organisationnels, techniques et budgétaires.

Avec 375 collaborateurs et 3 300 clients, fidèle à sa stratégie de développement autour de ses deux partenaires éditeurs historiques, Sage et Microsoft Dynamics, Absys Cyborg confirme sa capacité à croître rapidement de manière rentable.

Laure Arnold, Directrice Générale adjointe d’Absys Cyborg commente : « Notre rapprochement avec Decilogic fait partie intégrante de notre plan stratégique de croissance et de développement Cap 2020. En premier lieu, il va nous permettre de renforcer nos compétences dans les domaines du Décisionnel, du Digital et des outils collaboratifs qui sont aujourd’hui au cœur des préoccupations de nos clients. Par ailleurs, cette acquisition nous donne l’opportunité de nous implanter dans la région Sud-Ouest pour proposer aux PME locales la force du réseau d’Absys Cyborg et l’ensemble de nos services d’intégration autour notamment des dernières solutions de Sage et de Microsoft Dynamics 365. »

Eric Mauvais, Dirigeant de Decilogic, devient Responsable des opérations BI et collaboratif au sein d’Absys Cyborg. Il ajoute : « Nous avons collaboré avec Absys Cyborg sur plusieurs projets de R&D à destination de leurs clients. Partageant les mêmes valeurs, nous nous sommes rapidement projetés dans un avenir commun et avons décidé de nous rapprocher. Je suis convaincu que l’équipe Decilogic pourra ainsi bénéficier du large potentiel de développement à la fois technologique et commercial porté par Absys Cyborg. »

Eric Cohen, Président du Groupe Keyrus commente : « Keyrus occupe aujourd’hui auprès des grandes entreprises un leadership reconnu en conseil et mise en œuvre de solutions de Data Intelligence et Digital Experience. Nous nous félicitons de ce rapprochement qui vient renforcer, après l’ouverture d’une agence Keyrus à Bordeaux il y a deux ans, la présence du Groupe dans la région et encourageons nos nouvelles équipes Decilogic à diffuser rapidement leurs compétences au sein de l’ensemble des régions d’Absys Cyborg. »