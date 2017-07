AST Groupe, 3ème constructeur de maisons individuelles en France, a signé un protocole d’accord pour l’acquisition, sous réserve de la levée des conditions suspensives, du Groupe DPLE, constructeur indépendant de maisons individuelles.

Ce groupe indépendant depuis plus de 30 ans, dispose d’un réseau de 44 agences commerciales réparties en Normandie, Pays de la Loire, Centre et Aquitaine. DPLE viendra parfaitement renforcer et compléter les zones d’implantations d’AST Groupe. En 2016, il a totalisé près de 720 ventes et réalisé un chiffre d’affaires proche des 50 M€.

Le nouveau groupe ainsi constitué disposera d’une force de frappe permettant à AST Groupe de prendre des parts de marché significatives. La signature définitive de cette acquisition devrait avoir lieu début septembre.