ASIT biotech, société biopharmaceutique belge au stade du développement clinique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation future d’une nouvelle génération de produits d’immunothérapie innovants pour le traitement des allergies, annonce aujourd’hui avoir reçu un financement de 6 millions d’euros [1] du Vice-Président du Gouvernement et Ministre de l’Economie et de la Recherche, M. Jean-Claude Marcourt.

Ce financement non-dilutif sous forme d’avances récupérables permettra à la société de financer un programme de développement ambitieux pour le développement de nouveaux produits candidats pour lutter contre les principales allergies alimentaires causées par la cacahuète, le lait de vache et le blanc d’œuf. Ces produits candidats basés sur la plateforme ASIT+™ seront développés en collaboration avec le Dr Shamji, Maître de conférences en immunologie et allergologie, et responsable du groupe de recherche Immunomodulation et Tolérance de l’Imperial College de Londres. L’objectif de cette collaboration est de tester l’allergénicité et l’antigénicité de ces produits candidats sur un modèle humain ex-vivo de manière à optimiser leur ratio sécurité/efficacité.

Les candidats sélectionnés à l’issue de cette première phase seront ensuite évalués dans le cadre d’essais cliniques réalisés en collaboration avec le Dr Stephen Till, Maître de conférences au King’s College de Londres, spécialisé dans les allergies alimentaires chez l’adulte. Ces premiers essais cliniques permettront d’évaluer l’innocuité et l’efficacité clinique potentielle des produits candidats pour le traitement des allergies alimentaires.

Jean Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l’Economie et de la Recherche commente : « La Wallonie est devenue un centre de référence mondial dans le secteur des sciences du vivant. L’ambitieux programme de recherche d’ASIT biotech nous démontre, une fois encore, la capacité des entreprises wallonnes à se profiler comme étant de véritables leaders dans des domaines de pointe. » Et le Ministre d’ajouter : « La Wallonie soutient les entreprises qui innovent, créant ainsi de nouvelles dynamiques économiques et générant des emplois. Au-delà de ces retombées économiques positives, je tiens à saluer les efforts d’ASIT biotech dans leur volonté constante d’améliorer les soins de santé et in fine le confort de vie des patients. »

Thierry Legon, administrateur délégué (CEO) d’ASIT biotech, commente : « Je tiens à remercier personnellement Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt pour sa confiance dans notre société et pour l’intérêt qu’il porte à l’innovation médicale. Grâce à ce financement, nous allons pouvoir intensifier nos collaborations avec des centres de recherche de renommée mondiale avec pour ambition, la mise au point de nouvelles immunothérapies pour les principales allergies alimentaires pour lesquelles il n’existe actuellement aucun traitement médical. »