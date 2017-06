Marchés des Capitaux

ARGAN, foncière en immobilier logistique PREMIUM, annonce avoir mandaté Banque Degroof Petercam SA en qualité d’agent placeur afin d’organiser des rencontres avec des investisseurs à partir du 12 juin 2017, dans la perspective de lancer prochainement une émission obligataire sous forme de placement privé en Europe, d’un montant global pouvant aller jusqu’à 130 millions d’euros avec une maturité de 6 ans.

Le produit de cette émission lui permettra de refinancer dans de meilleures conditions son obligation de 65 millions d’euros venant à échéance en novembre 2018 et de financer sa croissance à hauteur du solde.

La réalisation effective de cette émission et ses caractéristiques dépendront des conditions de marché et de l’appétence des investisseurs.

