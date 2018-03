En 2017, ALLINVEST confirme la pertinence de sa stratégie et les synergies entre ses équipes avec une croissance de son chiffre d’affaires consolidé d’environ 37%. INVEST CORPORATE FINANCE totalise 36 opérations, représentant une valeur d’entreprise globale de 2,6 milliards d’euros. INVEST SECURITIES enregistre un niveau d’activité stable malgré un contexte réglementaire contraignant. AMPLEGEST et SULLY PATRIMOINE GESTION, chacun dans leur positionnement stratégique, gèrent aujourd’hui près de 1,4.milliard d’euros.

« 2017 a été une nouvelle année de fort dynamisme pour ALLINVEST dans la plupart de ses lignes de métiers. INVEST CORPORATE FINANCE a été particulièrement active avec 36 opérations et une progression de plus de 70% de son chiffre d’affaires. L’équipe M&A confirme sa percée dans le segment du Small et Mid Cap (« SMid »), avec 7 opérations sur des entreprises d’une valeur comprise entre 100 et 300 millions d’euros. L’activité Debt Advisory conforte sa progression dans le secteur du capital investissement. L’activité Equity Capital Market (« ECM ») a quant à elle été portée par de nombreuses augmentations de capital. INVEST SECURITIES enregistre une progression de ses activités « primaire & corporate » (en corrélation avec les activités ECM d’INVEST CORPORATE FINANCE) et « service aux émetteurs » (contrats de liquidité de marché et/ou de suivi d’analyse financière). Après une année positive, l’activité gestion composée d’AMPLEGEST et de SULLY PATRIMOINE GESTION vise 2 milliards d’euros d’encours à court terme. Enfin, la plateforme PRÉ-IPO est désormais bien positionnée dans son écosystème. Ainsi, malgré un contexte réglementaire pénalisant, les compétences reconnues d’Allinvest nous ont permis de réaliser une année 2017 de croissance et d’envisager de poursuivre cette tendance en 2018, notamment grâce au développement de synergies entre nos différents métiers. Je me joins aux 115 professionnels de nos équipes pour remercier vivement nos clients pour leur confiance. Nous sommes heureux de poursuivre nos missions à leurs côtés en 2018 avec toujours la même volonté de leur apporter un très haut niveau de service ! » commente Marc-Antoine Guillen, Président d’Allinvest.

L’activité 2017 d’INVEST CORPORATE FINANCE a été très largement tirée par les fusions et acquisitions qui affichent 29 opérations, dont 7 transactions dépassant les 100 millions d’euros de valeur d’entreprise, ce qui marque la reconnaissance de l’expertise de l’équipe sur le segment du SMid. Cette année encore, les clients sont très diversifiés avec des fonds d’investissement mais aussi des groupes corporates et des actionnaires familiaux, pour des mandats tant à l’achat qu’à la vente. En capital investissement, les missions ont porté sur les cessions de participation, y compris vers des industriels (sortie d’Azulis de Procopi vers un industriel allemand), mais aussi sur les opérations de croissance externe de leurs participations (première croissance externe d’In’Tech, nouvelle participation d’Eurazeo PME). L’équipe a également conseillé des groupes corporates lors de la cession d’actifs non stratégiques (sortie d’une activité logistique d’Areva, et cession d’une branche d’activité de KIS Photo-Me) ou dans leurs projets de consolidation (rachat de Cimes par Cegos). En Equity Capital Market, malgré un marché primaire assez calme avec assez peu d’augmentations de capital et un nombre limité d’introductions en bourse, l’équipe a travaillé sur l’IPO de Valbiotis, avec Portzamparc, et sur 7 opérations de levées de fonds sur Euronext Growth. En synergie avec Invest Securities, une OPA simplifiée suivie d’un Retrait Obligatoire ont également été réalisés pour le compte du fonds 21 Centrale Partners dans le cadre de son P-to-P sur DL Software. L’équipe Debt Advisory est intervenue particulièrement sur la recherche de financement pour des opérations de Private Equity, suivies également par l’équipe M&A. Elle a également mené une émission obligataire d’envergure pour la foncière non cotée Apsys.



INVEST SECURITIES a continué à investir sur ses différents métiers et adapte son organisation au nouvel environnement réglementaire de la directive MIFID-2.

Les métiers de la gestion ont significativement augmenté leurs encours. AMPLEGEST (gestion privée, Family Office et Asset Management), qui vient de fêter ses 10 ans, atteint désormais près de 1,2 milliard d’euros d’encours. La société propose 3 fonds notés 5 étoiles par Morningstar et Quantalys et a été récompensée pour la deuxième année consécutive par l’Agefi dans la catégorie Actions France. SULLY PATRIMOINE GESTION (gestion privée) a dépassé son objectif de 200 millions d’euros sous gestion.