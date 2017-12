Cette charte traduit l’engagement des maîtres d’ouvrage en faveur de l’économie circulaire et notamment du réemploi de matériaux de construction.

L’association a pour vocation de fédérer les entreprises de l’industrie immobilière et de créer une communauté de maîtres d’ouvrage. L’objectif étant d’élaborer des outils communs et de favoriser des synergies entre opérations de déconstruction et de construction en vue du réemploi.

Thierry Laquitaine, Président de Circolab et Directeur Développement Durable d’AEW en Europe, déclare : « La signature de cette charte d’engagement en faveur de l’économie circulaire immobilière et la création de l’association Circolab est une première en France. Elle constitue une étape importante dans la transition vers une économie circulaire. AEW est fière de faire partie des membres fondateurs de cette initiative en ayant signé la charte d’engagement et en assurant la présidence de l’association Circolab ».

Les membres fondateurs de Circolab sont : AEW Ciloger, Allianz Real Estate, AXA IM Real Estate, Bureau Véritas Exploitation, COVEA, Deloitte Finance, GENERALI Real Estate French Branch, Groupama Immobilier, Karine Jevelot architecte, TAJ, Vinci Construction France.

Par ailleurs, la Compagnie de Phalsbourg, GECINA et Nexity Immobilier d’entreprise se sont joints aux membres fondateurs de Circolab en signant la Charte d’engagement Économie Circulaire pour envoyer un signal fort à la profession.