Ces nouveaux engagements dotent le Fonds d’une capacité d’investissement de plus de 800M€. Compte tenu du grand nombre de demandes d’engagement pour le Fonds, AEW est en cours de discussion avec un certain nombre d’investisseurs et envisage d’augmenter la souscription à 800M€ au cours des prochaines années.

Après un premier closing de 125M€ en novembre 2015, le Fonds a déjà investi 200M€ à travers l’Europe avec l’acquisition d’actifs de commerce en cœur de ville en Europe et notamment un actif situé Via del Corso à Rome et un actif à Østergade à Copenhague.

La stratégie du Fonds dont le LTV maximum est de 50%, vise à construire un portefeuille prime générant des revenus stables grâce à des actifs idéalement placés au cœur des principales villes européennes.

Marc Langenbach, Head of Funds Germany chez AEW, déclare : « Le fait d’avoir dépassé notre objectif de levée de capitaux initial est un signe clair de l’appétit des investisseurs pour des actifs de commerces prime en Europe présentant un fort potentiel de revenus et leur adhésion à notre stratégie d’investissement. Nous allons à présent continuer à sourcer les meilleures opportunités d’investissement en Europe pour le compte de nos clients. »

Christina Ofschonka, Fund Manager du Fonds City Retail chez AEW, ajoute : « Depuis le lancement du Fonds City Retail en novembre 2015, nous nous sommes concentrés sur des acquisitions d’actifs de commerce localisés dans des emplacements de premier choix en cœur de ville et pour lesquels nous voyons un potentiel de croissance des revenus à court ou moyen terme. Nous avons déjà investi environ 200M€ dans des actifs à travers l’Europe notamment à Copenhague, Rome et Madrid et nous avons plus de 400M€ sous exclusivité en France, en Italie et en Allemagne, ce qui assure à la fois la croissance et la bonne diversification du patrimoine du Fonds City Retail. »