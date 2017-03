AEW, agissant en qualité d’Asset Manager, a installé la société Voluntis sur 1 750 m² dans l’immeuble 22 Quai Gallieni à Suresnes.

En cours de certification BREAM in Use, cet immeuble de bureaux d‘environ 10 000 m², idéalement situé en centre-ville, bénéficie d’une large palette de services : un restaurant inter-entreprises, un welcome desk, des terrasses privatives avec vue panoramique et une salle de fitness.

Cette transaction a été conclue par l’intermédiaire de JLL.

Lors de cette opération, AEW était conseillée par le cabinet d’avocats DLA Piper.