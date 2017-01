Après un premier closing en 2016 pour un montant de 162 M€, le Fonds SELF II [1], destiné exclusivement aux clients professionnels [2], finalise un deuxième closing auprès d’investisseurs français et internationaux, le dotant ainsi de plus de 400 M€ de capitaux à investir. Un troisième closing est prévu prochainement, devant rapprocher le Fonds de son objectif de 750 M€.

Compte tenu du fort développement de leur activité commune, AEW et Natixis Asset Management vont renforcer l’équipe dédiée à la gestion de dette immobilière co-dirigée par Arnaud Heck chez Natixis AM et Cyril Hoyaux chez AEW.

SELF II a déjà finalisé trois investissements en France, en Allemagne et en Italie, pour 75 M€ et s’apprête à réaliser 4 nouvelles transactions pour un montant additionnel de 100 M€ soit environ 44% des capitaux levés. Cette nouvelle levée de fonds va permettre d’accélérer davantage le rythme des investissements dans un marché européen du financement immobilier soutenu.

Arnaud Heck, responsable des financements immobiliers chez Natixis AM déclare : « Le renforcement de l’équipe dans le cadre du partenariat mis en place depuis 2012 vise à accélérer le déploiement des fonds et notre développement afin de satisfaire l’intérêt grandissant de nos clients pour notre classe d’actifs. C’est le fondement de notre initiative commune. »

Cyril Hoyaux Head of the European Debt Platform chez AEW Europe précise : « Le bon démarrage du 2ème fonds lancé au printemps 2016 nous conforte dans notre stratégie paneuropéenne d’investissement qui nous permet d’intervenir sur les marchés immobiliers les plus dynamiques, offrant ainsi les meilleurs couples risque/rendement. Ce deuxième closing portera le total des capitaux levés par notre plateforme commune de dette à près d’un milliard d’euros. »