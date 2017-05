AEW annonce l’acquisition d’un actif mixte de 9 988 m² situé en Allemagne à Haldensleben, dans la région de Saxony-Anhalt. Il s’agit de la dernière acquisition à ce jour réalisée pour le compte d’un investisseur américain, dans le cadre d’un mandat confié à AEW depuis mai 2015.

AEW déploie pour ce mandat, une stratégie opportuniste visant des actifs commerces allemands d’une valeur située entre 5 Mn€ et 15 Mn€.

L’actif, dont 70% de la superficie est dédiée à des espaces de commerces, est occupé à 85% - avec des baux d’une durée moyenne pondérée de 3,4 ans - par des enseignes comprenant notamment Edeka, Kid et Bundesagentur für Arbeit. Il génère un revenu locatif annuel de 1,2 Mn€. Idéalement situé dans l’artère principale du centre-ville de Haldensleben, l’actif offre des perspectives de création de valeur indéniables au travers d’un asset management dynamique qui portera sur la commercialisation des espaces vacants et la renégociation des renouvellements des baux existants.

AEW a conclu un partenariat avec le promoteur et asset manager local Kintyre, spécialiste du marché du commerce allemand, qui l’accompagnera dans la mise en œuvre de cette stratégie pour les 10 actifs déjà acquis dans ce programme.

Russell Jewell, Head of Private Equity Funds chez AEW en Europe déclare : « Nous avons établi cette stratégie opportuniste dans le cadre de ce partenariat pour capitaliser sur la capacité de notre plateforme européenne à identifier des transactions avec un fort potentiel de valorisation, dans un marché de l’investissement très compétitif. Cette dernière acquisition nous conforte dans notre politique d’investissement. Le potentiel élevé de création de valeur par la mise en œuvre d’un asset management actif, combiné à l’expertise locale de notre partenaire Kintyre, confirme notre capacité à sourcer pour nos clients des opportunités d’investissements attractives. »

Paul Shiels, Partner chez Kintyre indique : « Cette acquisition est tout à fait en ligne avec ce que nous recherchons dans ce type de partenariat. En effet, situé dans une artère marchande très fréquentée pour le shopping à Haldensleben avec une grande diversité d’enseignes, l’actif offre de grandes perspectives de valorisation par la mise en œuvre d’un asset management actif. »

Au cours des 6 dernières années, AEW a réalisé plus de 65 transactions value add et opportuniste pour un volume total de 3 Mds€.