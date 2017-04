AEW a commercialisé près de 9 000 m² au sein de la Tour W avec l’installation, en novembre 2016, de la société AXWAY SOFTWARE, entreprise leader dans l’édition de logiciels et, au printemps 2017, de la société CARGILL, entreprise spécialisée dans la fourniture de services et produits agroalimentaires, industriels et financiers.

Ces prises à bail dans la Tour W témoignent de l’adéquation de l’immeuble avec le cahier des charges immobilier de sociétés internationales d’envergure souhaitant offrir à leurs employés des conditions de travail optimales.

En effet, la Tour W totalement rénovée de 2014 à 2016, est un bâtiment IGH R+32 d’environ 32 000 m² de bureaux qui offre des prestations aux standards du marché et une gamme complète de services à l’utilisateur, avec notamment un restaurant d’entreprise, une cafétéria ainsi qu’un centre de fitness et une conciergerie prochainement disponibles.

Le bâtiment est loué aux sociétés Adecco, Axway Software, Bandaï, Cargill, Hardis, Intersec, le Groupe Lhoist, Société Générale et le Ministère de l’Environnement.

Lors de ces deux récentes transactions, AEW était accompagnée par JLL mandatée en co-exclusivité avec BNPP Real Estate et CBRE.