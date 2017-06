Suite au rapprochement avec Ciloger en octobre 2016, l’activité de gestion des fonds grand public en France adoptera quant à elle le nom de marque AEW Ciloger.

AEW est l’un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, avec plus de 60Mds€ d’actifs sous gestion aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. La société créée en 1981, met au profit de ses clients une expérience de plus de 35 ans dans l’investissement immobilier. L’utilisation de la marque AEW réaffirme le positionnement mondial de la plateforme dans ses stratégies d’investissements immobiliers sur l’ensemble des marchés.

Au travers des fonds grand public, AEW Ciloger gère 22 SCPI et 2 OPCI grand public, soit plus de 5,5Mds€ d’actifs ; et accompagne environ 80 000 associés dans leurs investissements immobiliers. La société de gestion se classe parmi les trois premiers acteurs de l’épargne immobilière intermédiée en France et développe une expertise dans l’ensemble des métiers de l’asset management immobilier pour compte de tiers. Le patrimoine géré est représentatif des secteurs de l’investissement immobilier en termes de typologie (bureau, commerce, résidentiel) et de localisation (Ile-de-France et principales métropoles régionales, principales villes de la zone euro).

AEW Ciloger distribue ses produits à travers trois grands réseaux bancaires, les principales plateformes d’assurance et une sélection de conseillers en gestion de patrimoine partenaires. AEW Ciloger est une filiale d’AEW SA. Les actionnaires d’AEW SA sont Natixis Global Asset Management et La Banque Postale.