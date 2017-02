AEW, un des leaders européens de l’investissement et de la gestion d’actifs immobiliers, annonce l’acquisition, pour le compte du Fonds LOGISTIS [1], du Campus Logistique DSV situé à San Pietro Mosezzo (région de Novara) à 60km à l’ouest de Milan dans le nord de l‘Italie. La transaction a pris la forme d’un sale & lease-back avec DSV, opérateur européen majeur du marché de la logistique.

Cette plateforme logistique de 127 100 m2 est stratégiquement localisée aux abords de l’autoroute A4, axe important reliant Turin à Milan et offrant un accès direct à l’aéroport international de Milan Malpensa vers l’est et au port international de Gênes en direction du sud.

Cette nouvelle acquisition étend la présence de LOGISTIS en Italie, dont le portefeuille atteint maintenant près de 330 000 m2, et renforce les relations existantes entre le Fonds et DSV en Europe.

LOGISTIS détient actuellement plus de 2,5 millions de m² de plateformes logistiques prime, avec un taux d’occupation avoisinant les 99%. Le Fonds entend poursuivre la croissance de son portefeuille en Europe pour atteindre une taille cible de plus de 3 Mds€.

Rémy Vertupier, Fund Manager de LOGISTIS déclare : « Avec cette nouvelle acquisition, LOGISTIS porte la réalisation de son programme d’investissement à plus de 70% suite à la dernière levée de capitaux de 400 millions d’euros réalisée en juillet 2016. Ceci représente un volume d’investissement combiné de 1,5 Md€ sur 2015 et 2016. Nous allons capitaliser sur ces réalisations et sur le track record de long terme d’AEW pour continuer à sourcer de nouvelles opportunités d’investissement. A cette fin, nous avons déjà identifié des opportunités potentielles en Italie et plus généralement en Europe et devrions faire de nouvelles annonces prochainement. »

La plateforme LOGISTIS a été créée il y a 18 ans, faisant d’AEW l’un des premiers acteurs européens du conseil en investissement et en gestion d’actifs immobiliers à pénétrer le marché de la logistique. Depuis, AEW n’a eu de cesse de développer son track record et de surperformer les benchmarks du secteur. LOGISTIS vise à offrir à ses clients investisseurs un niveau de dividende attractif et stable, soutenu par un portefeuille diversifié et comprenant actuellement 99 actifs de Classe A - 63 actifs existants et 36 actifs en cours de développement - le tout réparti sur 39 sites en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, en Italie et en Espagne pour une valeur totale d’environ 2 milliards d’euros.

Lors de la transaction, AEW était conseillée par Chiomenti et REAG. DSV était conseillée par BonelliErede et Cushman & Wakefield.