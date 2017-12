La stratégie du Fonds vise à construire un portefeuille de commerces prime, constitué d’actifs générant des revenus réguliers et idéalement situés au cœur des principales capitales européennes. Avec cette nouvelle acquisition, le Fonds détient, désormais, plus de 350Mn€ d’actifs sous gestion répartis dans six pays en Europe.

Les trois actifs, d’environ 1 655 m² sont entièrement loués à Pull & Bear, Pandora et AW Lab et sont situées à Milan, Via Torino 22/Piazza Beltrade 1, dans l’une des principales artères commerçantes de la ville qui relie Piazza Duomo à Porta Ticinese.

Suite à l’acquisition, en juillet dernier, du commerce adjacent Muji de 851 m², City Retail détient désormais l’un des blocs de commerces les plus importants et les mieux placés de Via Torino.

Christina Ofschonka, Fund Executive du Fonds City Retail, commente : « L’acquisition de cet actif de grande qualité, combiné à l’achat du commerce Muji en juillet, démontre la capacité d’AEW à sourcer des opportunités attractives, et ce, notamment grâce l’appui de ses équipes locales. Nous allons continuer à diversifier la répartition géographique du Fonds et nous avons déjà, à ce titre, un certain nombre d’autres actifs prime dans le pipeline. »

Massimiliano Bernes, Country Head of Italy d’AEW déclare : « C’est le troisième investissements en Italie pour le Fonds, cela démontre notre confiance dans ce marché et confirme les fortes capacités de nos équipes sur place à identifier les meilleures opportunités. »

AEW a été conseillée par Gatti Pavesi Bianchi, conseiller juridique ; Prelios, conseiller technique ; Oxalis Real Estate et Studio Colombo, conseillers fiscalistes et financiers. Grosvenor, le vendeur, a été conseillé par Grimaldi, conseiller juridique ; Agi-RE, conseiller technique et BDO, conseillers fiscalistes et financiers.