Situé au cœur de la Cité Internationale, dans un environnement mixte prestigieux entre le Rhône et le Parc de la Tête d’Or, l’immeuble développe une surface d’environ 4 000 m² répartis sur 8 étages, et dispose également de 2 grandes terrasses privatives.

À 5 minutes du centre-ville de Lyon, l’actif bénéficie d’une bonne desserte routière, d’un accès facile par les transports en commun de la ville avec notamment une liaison rapide vers la Gare de la Part-Dieu. Construit en 1995, l’immeuble est entièrement loué à une douzaine de locataires.

Cette acquisition démontre la volonté forte d’AEW de renforcer et de consolider sa présence sur les principaux marchés de bureaux en région, notamment sur des localisations « prime » au sein de marchés établis.

Olivier Metzenthin, Responsable Investissements chez AEW, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette acquisition qui plus est, dans l’un des quartiers les plus dynamique de Lyon, disposant d’une excellente desserte en transports en commun. La Cité Internationale de Lyon attire toujours plus de nouveaux utilisateurs grâce à son environnement de travail plaisant, central et prime ».

Lors de cette opération, AEW a été conseillée par l’Étude Chevreux et le cabinet Gowling WLG et le vendeur, par l’étude Alcaix et CBRE dans le cadre d’un mandat tri-exclusif CBRE, CATELLA et Lyon OMNIUM.