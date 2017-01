Cet immeuble fait partie du projet de développement appelé Kureck et est situé dans le QCA de Wiesbaden. L’actif comprend des bureaux neufs aux derniers standards répartis sur 7 niveaux ainsi que 200 places de parking. L’ensemble est entièrement loué au Ministère des affaires sociales et de l’intégration de l’état fédéral de la Hesse pour une durée de 20 ans ferme.

Gereon Kohlgrüber, Head of Investments Germany chez AEW Europe déclare : « Cette transaction est une opportunité d’investissement très attractive puisqu’il s’agit d’un développement de classe A dans une localisation prime d’une ville allemande dynamique, avec un bail à 20 ans, indexé sur l’inflation offrant une grande sécurité de rendement. »

Volker de Boer, Chief Executive Officer chez IFM Immobilien AG, ajoute : « Avec la cession de cet actif, dont la livraison est prévue cette année, IFM Immobilien AG a une nouvelle fois démontré toute sa compétence en tant que promoteur. L’acheteur acquiert un actif de grande qualité, au coeur de la capitale de la Hesse, qui devrait bénéficier de très bonnes performances dans les années à venir. Il symbolise par ailleurs la phase initiale d’un des projets de développement urbain les plus importants et ambitieux de la région Rhein/Main. Les conditions de finalisation de cette transaction ont été optimales et nous félicitons AEW pour l’ensemble des opérations menées pour le compte de son client ».

Lors de l’opération, AEW était conseillée par GreenbergTraurig. IFM Immobilien AG était conseillé par Waldeck.