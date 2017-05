L’immeuble de bureaux prime, d’une surface de 5 255 m², est entièrement loué au Comité Fédéral Conjoint et se situe dans le quartier central de Berlin Spreestadt-Charlottenburg.

L’actif bénéficie d’une localisation idéale dans la zone de la Royal Porcelain Factory, à proximité d’instituts scientifiques parmi les plus prestigieux de la capitale, dont l’Université Technique de Berlin. Cette zone est également identifiée comme étant le hub d’associations du système de santé allemand et devrait encore se développer avec la livraison de programmes de bureaux et de logements à proximité.

Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts en Allemagne commente : « Cette acquisition représente non seulement un investissement d’envergure à elle seule, mais elle nous permet aussi de diversifier avec succès le portefeuille, au travers d’une stratégie d’investissement core. Nous continuons de croire au potentiel et à la croissance positive à long terme du marché du bureau berlinois ».