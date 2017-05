Les actifs du portefeuille Sidewalk, cédés par un Fonds de pension Allemand « Spezialfonds », sont situés dans des artères marchandes prime ainsi que dans des shopping parcs en Allemagne, avec une concentration particulière dans les régions de la Bavière et du Baden-Wurttemberg. Le portefeuille développe une surface locative totale d’environ 60 000 m².

Isabelle Rossignol, Directeur général délégué de l’activité Grand Public en France déclare : « L’acquisition d’un portefeuille d’actifs commerces de cette qualité démontre une nouvelle fois notre capacité à sourcer et à opérer avec succès des transactions transfrontalières d’envergure. La fusion de CILOGER avec AEW l’année dernière, nous a permis de renforcer notre expertise, notamment dans le secteur commerce. Nous allons poursuivre le développement de notre portefeuille commerce existant, soit 9 Mds€ en Europe, tous clients confondus. Pour cela, nous allons mener une gestion d’actifs dynamique visant à valoriser les actifs sous gestion au profit de nos investisseurs institutionnels et particuliers. Ainsi, nous ancrons notre présence sur le marché allemand, où nous disposons de nombreuses autres opportunités intéressantes. »

AEW a été conseillée par Greenberg Traurig et Duff & Phelps REAG GmbH. BMO Real Estate Partners Deutschland a été conseillé par Jebens Mensching LLP. RALPH HAGEDORN - Estate of the Art, anciennement CITYJUNG Essen, a agi en qualité de courtier.

Le Fonds allemand « Spezialfonds » géré par HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH, a été créée pour le compte d’un Fonds de pension du nord de l’Allemagne en 2010.