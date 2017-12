Cet actif dispose d’une localisation idéale au sud de Lille avec un accès rapide à l’autoroute A1. Il s’agit d’un bâtiment mono locataire occupé à 100% par la société DACHSER dans le cadre d’un bail ferme de 9 ans.

La SCPI Pierre Plus est un placement collectif immobilier qui investit majoritairement dans des murs de commerces, des bureaux et, à titre accessoire, dans d’autres types d’actifs immobiliers en France, en région parisienne et dans les grandes agglomérations de province, mais aussi dans les pays de la zone euro en fonction des opportunités.

Nexity Conseil & Transaction est intervenue en tant que conseil pour la vente de cet actif dans le cadre d’un mandat exclusif de vente.

Lors de cette opération, AEW Ciloger a été conseillée par Hogan Lovells, l’étude Prud’homme & Baum, CBRE et ICF Environnement et le vendeur par l’étude Allez & Associes.