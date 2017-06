La société lyonnaise ACS Biotech, spécialisée dans la réparation du cartilage, lance une opération de crowdfunding sur la plateforme Happy Capital avec l’objectif de lever 900.000 euros auprès du grand public. Les fonds permettront de poursuivre les développements précliniques et cliniques de sa solution innovante dans le traitement de l’arthrose

ACS Biotech : (enfin) une bonne nouvelle pour le traitement de l’arthrose.

Cette maladie articulaire dégénérative et douloureuse impacte 170 millions de patients dans le monde dont près de 10 millions en France. Ces chiffres sont en constante augmentation. L’arthrose se traduit anatomiquement par la destruction du cartilage au niveau des articulations (genou, hanche…). Elle provoque en cela de fortes douleurs et une importante diminution de la mobilité. Le cartilage est un tissu non innervé et non vascularisé qui ne peut se régénérer spontanément. Il n’existe pas à ce jour de solution de réparation du cartilage efficace pour combattre définitivement la dégénérescence des tissus et supprimer la douleur.

La solution brevetée ACS Biotech, c’est un produit unique qui pourrait réparer les lésions de cartilage par chirurgie mini-invasive en seulement une injection ! Ce gel de cartilage articulaire prêt à l’implantation permettrait donc une réparation définitive. Cette révolution rendue possible par des biomatériaux innovants a été développée dans le cadre d’un projet de recherche avec le CNRS. La commercialisation des premiers kits injectables est prévue en 2020.

Pascale Hazot, la dirigeante de la société s’est entourée d’une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci regroupe des experts en biomatériaux, en biologie et en affaires règlementaires. L’entreprise créée en 2013 s’appuie sur un comité scientifique (CNRS, Hôpitaux et Cliniques ...) de renommée internationale. La startup est implantée au cœur du LyonBiopole, pôle de compétitivité mondial en santé.

Initialement incubée à l’EM LYON la société bénéficie en outre du soutien et de l’accompagnement de la CCI Lyon, de la BP2L et de BPI France.

ACS Biotech : le crowdfunding pour financer son développement

ACS Biotech choisit l’économie participative pour réaffirmer ses valeurs et permettre aux investisseurs de donner du sens à leur épargne tout en finançant l’économie réelle.

L’entreprise s’associe à la plateforme Happy Capital pour lever 400 000 € jusqu’à septembre puis 500 000 € avant la fin de l’année. La campagne de levée de fonds affiche déjà plus de 110 000 € récoltés en l’espace d’une semaine.

La plateforme Happy Capital investit aux cotés des particuliers, convaincue par la capacité du projet à révolutionner la prise en charge médicale de l’arthrose.