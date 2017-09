Innovation

ACOFI Gestion annonce le lancement de son 5ème fonds de prêts immobiliers : LF Prédirec Immo 5. Un closing initial de 60M€ a permis aux équipes de gestion de poursuivre les opérations déjà initiées dans le Fonds précédent, LF Prédirec Immo 4. Les encours de la société de gestion sur cette classe d’actifs dépassent désormais le milliard d’Euros.

La société de gestion lance LF Prédirec Immo 5, cinquième fonds de prêts immobiliers avec un encours visé de 600 M€. Les engagements des investisseurs seront collectés « au fil de l’eau » à partir de septembre 2017.

Ce portefeuille de prêts sera adossé comme les précédents à différentes typologies d’actifs immobiliers en France (pour 50% minimum) et sur les grands marchés liquides européens, principalement des bureaux, du commerce ou de l’hôtellerie.

Pour ce fonds, ACOFI met en place un pilotage et les outils de gestion du risque de valorisation des actifs sous-jacents et limitera créance par créance le ratio de LTV (Loan to value) à 65%.

Deux nouvelles créances pour le fonds LF PREDIREC Immo 4

Parallèlement, ACOFI Gestion a acquis deux nouvelles créances immobilières pour clôturer le déploiement du 4ème fonds de prêts immobiliers, LF Prédirec Immo 4.

Celui-ci aura déployé, en avance sur son calendrier, pour plus de 500 M€ en 24 mois et présente un couple rendement risque attractif, meilleur qu’attendu initialement, avec un ratio LTV moyen pondéré de 57%, 12 créances réparties sur 7 pays en Europe et une marge brute sur Euribor de 230 bp.

« Nous sommes heureux de pouvoir clôturer le déploiement du Fonds 4 avec deux créances en France et en Allemagne. Avec des sponsors fortement engagés et des actifs de très grande qualité, nous finissons ainsi de mettre au travail les capitaux que les investisseurs nous ont confiés entre 2015 et 2016 » déclarent Alix Lardenois et Benjamin Debré, gérants des fonds de prêts immobiliers chez ACOFI.

« Le déploiement du Fonds 4 a permis à ACOFI Gestion d’asseoir sa notoriété auprès des grands arrangeurs européens, mais aussi des emprunteurs les plus actifs du marché. Nous disposons aujourd’hui d’un portefeuille d’opérations à l’étude qui nous permet d’afficher de nouvelles ambitions en volume et nous autorise à sélectionner des projets originaux, mais sans concessions sur la qualité des créances. » déclare Christophe Murciani, directeur des fonds de prêts immobiliers et responsable de l’équipe de gestion.