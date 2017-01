En lien avec son plan stratégique, ABEO, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce l’acquisition de Sportsafe UK, un spécialiste de la maintenance d’équipements sportifs. Cette acquisition prend la forme d’une participation majoritaire de 80% aux côtés du dirigeant-fondateur, qui continuera à en assurer la direction opérationnelle.

Grâce à cette acquisition, ABEO étend le champ de ses activités au Royaume-Uni, et se développe dans les services, un des axes stratégiques du Groupe, les services étant vecteurs de fidélisation de la clientèle et de récurrence de chiffre d’affaires.

Fondée il y a 19 ans, Sportsafe UK, société basée à l’est de Londres, est spécialisée dans l’inspection, la maintenance, et l’installation d’équipements sportifs et de fitness. Sur l’exercice 2016, l’entreprise, qui a plus que doublé ses ventes en 2 ans, prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 9 M€ et affiche une rentabilité solide. Avec près de 90 employés, la société gère de nombreux contrats de maintenance et de réparation pluriannuels, qui lui permettent de générer de façon récurrente 60% de son chiffre d’affaires. Sportsafe UK dispose d’une base de plus de 15 000 sites clients notamment dans le secteur éducatif, et s’appuie sur des méthodes commerciales dynamiques pour conquérir de nouveaux marchés, y compris à l’international.

Jacques Janssen, Directeur Général Délégué du Groupe, a déclaré : « Le Royaume-Uni est le 2e marché du Groupe et le 6e de notre division Sports, nous y sommes surtout présents aujourd’hui au travers de la gymnastique avec notre marque Gymnova. L’acquisition de Sportsafe UK nous offre donc l’opportunité de réaliser un fort développement complémentaire, non seulement sur le marché britannique des équipements sportifs, mais également sur celui des services. Comme Janssen-Fritsen aux Pays-Bas, Adec en Belgique, la société est très active au Royaume-Uni dans les services, avec une offre d’inspection et de maintenance du matériel qui rencontre un vif succès. »

En parallèle, ABEO annonce le renforcement de sa participation dans Clip’n Climb International, à 70% versus 50% précédemment. Pour mémoire, la société Clip’n Climb, dont le siège est en Nouvelle Zélande et qui comprend 18 collaborateurs, développe des modules d’escalade ludique innovants. En forte croissance à l’international, la société réalise 4 M€ de chiffre d’affaires en base annuelle avec une marge d’EBITDA à deux chiffres.

En conclusion, ces deux opérations permettent à ABEO d’accélérer son expansion internationale, de se renforcer dans des activités stratégiques en forte croissance (services, sportainment) et d’améliorer son niveau de rentabilité, les deux sociétés acquises ayant un taux de marge d’EBITDA supérieur à celui du Groupe.