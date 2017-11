Aujourd’hui l’APIC (Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits) rappelle que la majorité des Français ont recours à un emprunt pour accéder à la propriété, les acteurs du financement ont donc toute leur place à cette conférence.

Acteurs importants du marché du logement

Les courtiers en crédit immobilier sont mandatés par les clients pour trouver la solution la plus intéressante dans la recherche de financement de leur acquisition. Ils connaissent l’ensemble des aides et des dispositifs proposés aux particuliers, qu’ils soient primo-accédants, accédants ou investisseurs. Cette activité leur donne une connaissance pointue des attentes de leur clientèle, de ce qui fonctionne, et des problématiques rencontrées. Experts du financement, ils sont devenus un intermédiaire incontournable des particuliers dans la relation avec les banques lors de la souscription d’un crédit immobilier. Ils accompagnent près d’un emprunteur sur 2 dans leur recherche de financement.

Avoir le choix

Les courtiers ont toujours défendu le fait que les particuliers puissent avoir le choix entre acheter ou louer. En effet, chacun doit disposer de cette alternative pour se loger. Dans cette logique, Le marché de l’immobilier étant dynamisé par les primo-accédants, les courtiers en crédits immobiliers ont toujours soutenu les politiques permettant au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété, s’ils le souhaitaient. Les premières annonces du gouvernement, notamment sur le PTZ et les APL Accession, risquent de freiner l’accès au marché de l’immobilier des primo-accédants, et vont donc à l’encontre de ce principe.

L’APIC, lors de sa 6e Convention qui se tiendra jeudi 23 novembre à partir de 14h au Centre Arpège Victoire (52 rue de la Victoire - 75009 PARIS) abordera ses thématiques.