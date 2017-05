Avec 5 ans d’expérience dans le snacking, Olivier Severyns, fondateur de Snapshift, expérimente semaine après semaine la difficulté de la mise à jour des plannings de ses équipes. Issu de la tech, il développe un logiciel de mutualisation des plannings qui selon lui, lui permet de faire gagner 15 à 20 heures par mois à la personne dédiée et surtout de réduire considérablement le stress de ses utilisateurs.

Avec un tout petit peu plus d’un an d’existence, la startup Snapshift a donc levé 400.000 euros pour accroître son développement. Les partenariats se multiplient et l’application conquis ses utilisateurs tant par sa simplicité d’utilisation que par son coût maîtrisé (4€/mois/salarié).

L’entreprise compte déjà 10 salariés et comptabilise trois déménagements depuis sa création.