Six professionnels sur sept (87 %) considèrent que le marché du logement s’est amélioré (42 %) ou stabilisé (45 %) au cours des quatre derniers mois.

Selon les professionnels de l’immobilier, la remontée des taux d’intérêt de crédit immobilier engagée depuis fin 2016 reste modérée et n’affecte pas le dynamisme du marché.

80 % des professionnels sont optimistes pour les douze prochains mois

Quatre professionnels sur cinq (80 %) sont optimistes pour le marché immobilier résidentiel pour les douze prochains mois ; une proportion à comparer à 59 % deux ans auparavant (mai 2015) et 74 % il y a un an (mai 2016).

Cette proportion est en forte hausse (+6 points) par rapport à la précédente enquête (janvier 2017). Elle est la plus élevée depuis le lancement de ce baromètre en janvier 2015.

C’est dans l’Ouest de la France que les professionnels sont les plus optimistes : 88 % dans le Sud-Ouest et 85 % dans le Nord-Ouest contre 75% dans le Sud-Est et le Nord-Est.

L’optimisme des professionnels (pour 80 % d’entre eux) se nourrit principalement de l’attractivité du marché, des dispositifs publics de soutien et des niveaux bas de taux d’intérêt de crédit. A contrario, le pessimisme (17 % d’entre eux) se justifie par le contexte économique, le niveau du pouvoir d’achat des ménages et les incertitudes liées à la période électorale.

Les niveaux de prix et transactions devraient se maintenir ou poursuivre leur hausse

Quelles anticipations de prix et de volumes de transactions pour les douze mois à venir ont les professionnels ?

Dans le neuf : les prix devraient rester stables (53 % des répondants) ou augmenter (36 %) ; le niveau de logements vendus devrait a minima se maintenir (42 % des répondants) sinon poursuivre sa hausse (38 %).